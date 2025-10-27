Luis Fernando Sanabria es el nuevo gerente de La Región Central

Este lunes, en sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Región Administrativa de Planeación Especial se eligió por unanimidad, como nuevo gerente para el periodo 2026-2029, a Luis Fernando Sanabria.

“Celebramos esta elección que, estamos seguros, le dará continuidad al impulso social, económico y ambiental en los departamentos que integran la Región Central: Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, Huila y la ciudad de Bogotá”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Sanabria, es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, estuvo en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca desde desde 2013, donde ocupó diferentes cargos como: secretario general; asesor de la Dirección General; director regional en las provincias de Chiquinquirá y Sumapaz; director regional (e) en Soacha, Sabana Centro y Bogotá – La Calera; jefe (e) de Talento Humano, director (e) de Cultura Ambiental y Servicio Al Ciudadano, entre otros.

“La RAP-E es una entidad sólida, con un enorme potencial para seguir creciendo. Cuenta con experiencia, aliados estratégicos y grandes capacidades, lo que la convierte en un actor clave para el desarrollo de la Región Central y del país. Agradezco su confianza y reitero mi disposición para trabajar articuladamente”, dijo Sanabria tras su elección.