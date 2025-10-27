MinTransporte instalará puesto de mando unificado en la vía al llano

Aunque el Ministerio de Transporte ya había anunciado que para principios de noviembre se buscaba habilitar por lo menos un carril adicional en el kilómetro 18 de la vía Bogotá- Villavicencio, aseguró que se trabajará para garantizar el paso seguro hacia el Llano mientras avanza estabilización del kilómetro 18.

La ministra anunció que se vienen adelantando labores de drenaje, perforaciones y conformación técnica del terreno, para atender integralmente la emergencia en ese punto, labores para las que se han invertido $9.134 millones de pesos, sin embargo, para este punto, la concesión Coviandina, aseguró que se requiere una inversión entre 50 y 100mil millones de pesos para obras finales que permitan garantizar que no se registren nuevos deslizamientos.

“Intervenimos más de 12.000 metros cúbicos con un objetivo claro: devolver estabilidad a la montaña. No vamos a reabrir la vía hasta tener plena seguridad. La vida es primero”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Y aunque en este momento se mantiene la movilidad a través del sistema de semáforo, que ha permitido el paso controlado de vehículos y la reducción progresiva de los tiempos de espera el Gobierno anunció un plan especial para el puente festivo y el Festival del Joropo.

Por eso el Ministerio anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado para el puente festivo, que se instalará el próximo martes para coordinar, medidas adicionales de manejo de tráfico, control operativo con la concesión y la Policía de Tránsito y acompañamiento a los flujos turísticos del Festival del Joropo.