UIAF rechazó inclusión de Petro en la Lista Clinton y dice que no ha recibido orden para investigarlo
Esta entidad del Gobierno encargada de prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo se pronunció sobre la decisión de Estados Unidos.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), una entidad del Gobierno adscrita al Ministerio de Hacienda, rechazó la inclusión del presidente Gustavo Petro, a la Lista Clinton, así como de la primera dama, Verónica Alcocer; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el exdiputado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente.
“Considera violatoria del debido proceso, desconociendo la trayectoria política del presidente Gustavo Petro como servidor público y los resultados de su administración frente a la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, sus delitos fuente, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, señaló la entidad en un comunicado.
A ello agregó que “las cifras de gestión y desempeño de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, entre otros delitos, en este Gobierno, a través de la UIAF, son impactantes”.
Asimismo, la entidad afirmó que”no ha recibido Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de los bancos, en los que se relacione al presidente de la República o a la primera dama de la Nación con actividades vinculadas al LA/FT/FP”.
Finalmente, aseveró que no ha recibido requerimientos por parte de autoridades judiciales nacionales, como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, u otras autoridades de otros países, “sobre el cual se haya solicitado la realización de un informe de inteligencia financiera o intercambio de información del señor presidente de la República, de la primera dama de la Nación o de Nicolás Petro Burgos por estar presuntamente relacionados con delitos de LA/FT/FP”.