DADSA realiza desmonte de publicidad política ilegal que invade el espacio público en Santa Marta

Según la entidad, esta publicidad además de incumplir la normativa vigente que regula la instalación de propaganda electoral, ocupaban indebidamente el espacio público.

DADSA realiza desmonte de publicidad política ilegal que invade el espacio público en Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

En el marco de las acciones de control y vigilancia ambiental y urbana, el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental -DADSA-, adelantó el desmonte de publicidad política instalada sin los permisos correspondientes en diferentes puntos de Santa Marta, perteneciente a candidatos inscritos a las elecciones a la Gobernación de Magdalena.

Según la entidad, esta publicidad además de incumplir la normativa vigente que regula la instalación de propaganda electoral, ocupaban indebidamente el espacio público, generando afectaciones a la movilidad peatonal, interrumpiendo el libre tránsito de la comunidad al invadir andenes y zonas de uso común.

“Nuestro deber es velar porque la normativa se cumpla tal como lo establece la Ley 140 de 1994 y el Decreto 668 del 2001, donde queda claro que deben hacer el registro de su publicidad exterior visual con fines electorales antes de ser montada y si va a ocupar espacio público dirigirse a Secretaría de Gobierno para que este no sea vulnerado y que la propaganda política se haga dentro del marco de la legalidad y el respeto por la comunidad”, señaló la directora del Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental, Paola Gómez.

