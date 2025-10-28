DADSA realiza desmonte de publicidad política ilegal que invade el espacio público en Santa Marta

Santa Marta

En el marco de las acciones de control y vigilancia ambiental y urbana, el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental -DADSA-, adelantó el desmonte de publicidad política instalada sin los permisos correspondientes en diferentes puntos de Santa Marta, perteneciente a candidatos inscritos a las elecciones a la Gobernación de Magdalena.

Según la entidad, esta publicidad además de incumplir la normativa vigente que regula la instalación de propaganda electoral, ocupaban indebidamente el espacio público, generando afectaciones a la movilidad peatonal, interrumpiendo el libre tránsito de la comunidad al invadir andenes y zonas de uso común.

“Nuestro deber es velar porque la normativa se cumpla tal como lo establece la Ley 140 de 1994 y el Decreto 668 del 2001, donde queda claro que deben hacer el registro de su publicidad exterior visual con fines electorales antes de ser montada y si va a ocupar espacio público dirigirse a Secretaría de Gobierno para que este no sea vulnerado y que la propaganda política se haga dentro del marco de la legalidad y el respeto por la comunidad”, señaló la directora del Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental, Paola Gómez.