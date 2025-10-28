Demanda ante la Corte pide garantizar apelaciones de exmiembros de la fuerza pública en la JEP

La Corporación Defensoría Militar interpuso ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad contra la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT-3 de 2022, emitida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La acción, presentada por el abogado Juan Daniel Mora Herrera, representante de la Corporación, busca que se garantice el derecho a la apelación frente al Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) en los procesos de la JEP.

El Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) es una decisión judicial de la JEP en la que los magistrados definen oficialmente qué hechos se consideran probados y qué conductas se atribuyen a los comparecientes (como exmilitares, exguerrilleros o terceros implicados).

“La interpretación contenida en dicha sentencia desconoce lo dispuesto por la Ley 1922 de 2018, que establece expresamente la procedencia del recurso de apelación frente a las decisiones sobre selección de casos, sin distinguir entre selección positiva o negativa”, señala el análisis jurídico de la Corporación Defensoría Militar.

Según la Corporación, la interpretación judicial, al restringir ese derecho, modifica la ley por vía jurisprudencial y vulnera principios constitucionales como la legalidad, el debido proceso, la defensa, la contradicción y el acceso a la justicia, afectando las garantías judiciales de los comparecientes y de las víctimas que participan en los procesos de la JEP.