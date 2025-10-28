¿Ecopetrol venderá Permian? Contraloría pide información por posible desinversión

La Contraloría General le pidió información a Ecopetrol sobre el futuro de su inversión en Permian, tras la intención que mostró el presidente Gustavo Petro de vender la participación en este proyecto en EE.UU.

Puede leer: BTG Pactual destaca la inversión en Permian como el activo con mejor rendimiento de Ecopetrol

La preocupación del ente de control radica en que Permian representa aproximadamente el 15% de la producción total de Ecopetrol y el 14% del EBITDA del segmento upstream, siendo uno de los activos más rentables de la compañía.

Y, por esto, le cuestionó si han evaluado el impacto económico y financiero, así como para el valor de la acción que traería para la petrolera.

“Su enajenación podría generar una disminución significativa en el valor de la acción de hasta el 30% y afectar la sostenibilidad financiera de la empresa”, señaló el ente de control.

Entre las seis preguntas que le pide el ente de control responder a la petrolera le pide remitir el informe técnico, financiero y jurídico que sustente la eventual enajenación del activo Permian, incluyendo análisis de impacto fiscal.

Lea aquí: Expresidentes de Ecopetrol y exministros pidieron al Gobierno no vender participación en Permian

También pidió las actas de las juntas directivas en las que se haya discutido la propuesta de venta.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Incluso, solicitó que presente la evaluación de riesgos reputacionales, financieros y fiscales “derivados de la decisión, así como las medidas de mitigación”.