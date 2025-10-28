Economía

¿Ecopetrol venderá Permian? Contraloría pide información por posible desinversión

El ente de control alertó que Permian representa aproximadamente el 15% de la producción total de Ecopetrol por lo que preguntó si han evaluado el impacto económico y financiero de una posible desinversión en este proyecto en EE.UU.

Foto: Prensa Ecopetrol

La Contraloría General le pidió información a Ecopetrol sobre el futuro de su inversión en Permian, tras la intención que mostró el presidente Gustavo Petro de vender la participación en este proyecto en EE.UU.

La preocupación del ente de control radica en que Permian representa aproximadamente el 15% de la producción total de Ecopetrol y el 14% del EBITDA del segmento upstream, siendo uno de los activos más rentables de la compañía.

Y, por esto, le cuestionó si han evaluado el impacto económico y financiero, así como para el valor de la acción que traería para la petrolera.

“Su enajenación podría generar una disminución significativa en el valor de la acción de hasta el 30% y afectar la sostenibilidad financiera de la empresa”, señaló el ente de control.

Entre las seis preguntas que le pide el ente de control responder a la petrolera le pide remitir el informe técnico, financiero y jurídico que sustente la eventual enajenación del activo Permian, incluyendo análisis de impacto fiscal.

También pidió las actas de las juntas directivas en las que se haya discutido la propuesta de venta.

Incluso, solicitó que presente la evaluación de riesgos reputacionales, financieros y fiscales “derivados de la decisión, así como las medidas de mitigación”.

