El Gobierno anunció nuevas medidas para la movilidad en la vía al llano

Debido al amplio flujo vehicular que se espera durante este puente festivo desde Bogotá hacia Villavicencio por el Festival del Joropo, el Gobierno anunció un paquete de medidas que buscan mejorar el tránsito hacia la capital del Meta, pese a las dificultades registradas en el kilómetro 18, tras el deslizamiento ocurrido el pasado mes de septiembre.

Según el anuncio hecho por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación del Meta y la Dirección de Tránsito y Transporte, se adoptarán medidas adicionales a la implementación del semáforo dinámico en el kilómetro 18 de la vía al llano, para aumentar el tránsito de los viajeros.

Dentro del paquete de medidas adoptadas está la restricción horaria para vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas, desde este viernes, 31 de octubre, desde las 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche en el sentido Bogotá - Villavicencio.

Para el sábado, 1 de noviembre, la restricción será desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde desde Bogotá hasta Villavicencio y el lunes festivo, para el plan retorno, desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la tarde aplicará la restricción en el sentido Villavicencio - Bogotá, por otra parte los vehículos de hasta 3.4 toneladas podrán circular sin restricción.

La medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá por la vía al Llano, no se aplicará, con el propósito de agilizar el retorno de los viajeros.

Las autoridades recomendaron a los viajeros planificar los horarios de viaje, consultar el estado de la carretera, respetar las indicaciones de las autoridades y del personal en la vía y verificar el estado técnico del vehículo antes de salir a viajar, como medidas adicionales a las anunciadas por el Gobierno.