Netanyahu ordena “ataques contundentes” en Gaza tras reunión de seguridad de su gabinete

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército ejecutar de inmediato “ataques contundentes en la Franja de Gaza” tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Este martes también se han producido supuestos choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah (sur de Gaza), dijo a EFE un oficial militar, tras lo que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave.

Fuentes locales indicaron a EFE que se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes, así como bombardeos aéreos, en la zona este de Rafah, sin que se sepa por el momento si ha habido víctimas.

Una portavoz del Gobierno israelí advirtió este martes de que el Ejecutivo tomaría medidas tras la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales según asegura el Ejército fueron además falsamente enterrados en un hoyo.

Ya el 19 de octubre, una presunta escaramuza entre miembros de una unidad de la Policía de Hamás y las tropas en Rafah desembocó en una oleada de bombardeos israelíes en todo el enclave que se cobraron la vida de más de 45 gazatíes.

A pesar de estar bombardeando toda Gaza, Israel mantuvo que el alto el fuego sigue en vigor.

