Un comerciante fue asesinado al oponerse a un atraco en Santa Marta

Santa Marta

Un comerciante identificado como Fernando Melo Acosta, fue asesinado en medio de un atraco a mano armada en el sector del barrio Bavaria de la capital del Magdalena. La víctima se encontraba junto a su hija de un año, su padre y otro familiar cuando sucedieron los hechos que hoy enluta a una familia.

Según la información entregada por testigos y que son materia de investigación por parte de las autoridades, la víctima accedió a entregar sus pertenencias; sin embargo, cuando los delincuentes huían este intentó impedirlo, por lo que uno de ellos le disparó en reiteradas ocasiones.

Ante lo ocurrido el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello lamentó lo sucedido y ofreció una recompensa de hasta $40 millones de pesos a quien suministre información de los responsables.

“Condenamos todo tipo de violencia y en especial el asesinato de Fernando Melo, ocurrido mientras paseaba a su hija, solidaridad con sus familiares. He dado instrucciones precisas: Recompensa de hasta $40 millones, para quien brinde información que permita dar con el paradero de los responsables”, escribió el mandatario en su cuenta X.