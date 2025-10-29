Corte Suprema inicia etapa de juzgamiento contra Iván Name y Andrés Calle por escándalo de la UNGRD

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia comenzó formalmente la etapa de juzgamiento contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el escándalo de la UNGRD.

Lo anterior, luego de que el proceso fuera remitido por la Sala de Instrucción de la Corte, y dicha magistratura determinara acusarlos y que fueran a juicio.

Los dos expresidentes de las cámaras del congreso son procesados debido a que presuntamente recibieron sobornos por 4.000 millones de pesos para que favorecieran la agenda legislativa del gobierno nacional.

La Sala de Primera Instancia comenzó la fase de juzgamiento y, tras sorteo, fue designado como ponente el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera.

Ahora, el despacho procederá a correr traslado de la acusación remitida por la Sala de Instrucción con el fin de que las partes puedan pedir pruebas, antes de fijar las evidencias y testimonios que sean válidos en la audiencia pública de juzgamiento.