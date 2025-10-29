“El Inpec me creó, me hizo lo que soy”: alias ‘Pipe Tuluá’ en Crimen y Castigo

Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, dialogó con la periodista Laura Palomino en el podcast Crimen y Castigo. Allí reveló que fue el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue quien lo hizo uno de los delincuentes con mayor influencia en el país.

“Quiero manifestar hoy que a mí el Inpec me creó, me hizo lo que soy. Cuando caí me conocían pocas personas y no tenía el poder que hoy tengo. Me hizo el Inpec por tantos traslados, un tour por todas las cárceles de máxima seguridad”, afirmó.

‘Pipe Tuliá’ también manifestó que, gracias a ese amplio recorrido por las cárceles de Colombia, pudo relacionarse con jefes de otras bandas y estructuras criminales.

“Allí me relacionaba con personas de mi mismo mundo: Farc, ELN, oficinas de grupos armados de todo el país. Entonces hice alianzas. Empecé a conocer formas de sobrevivir”, indicó.

Asimismo, mencionó que las cárceles en Colombia son “otro mundo”

“Nosotros allá somos ignorados. Nuestras voces son calladas, manipuladas, hay opresión. No de ahora, viene desde hace muchos años (…). En las cárceles hay muchas cosas que ustedes (medios de comunicación) ignoran. Ellos (Inpec) son ‘Caperucita’ y nosotros el ‘lobo’. Sale una persona con el disfraz de Policía y ustedes le van a creer”, dijo.

Vea toda la entrevista con ‘Pipe Tuluá’ aquí: