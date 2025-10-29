Fue capturado alias ‘Uber’, primera persona que tuvo contacto con el italiano Alessandro Coatti

Santa Marta

La W Radio conoció en exclusiva la captura de alias “Uber” quien fue la persona que tuvo el primer contacto con el ciudadano italiano Alessandro Coatti, asesinado y desmembrado en la ciudad de Santa Marta.

Según las autoridades esta persona lo jaló y lo llevó hasta donde los demás cómplices quienes lo despojaron de sus pertenencias y luego acabaron con su vida. Dentro de los detalles de su captura, se conoció que esta persona tenía la misma ropa el día que tuvo contacto con el italiano.

Es de recordar que por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Verdugo Escorcia y Brian Augusto Cantillo Salcedo, como presuntos responsables del hurto y posterior crimen del ciudadano italiano, Alessandro Coatti el pasado 6 de abril en Santa Marta, Magdalena.

Esta sería la séptima persona vinculada a este crimen que conmocionó al país.