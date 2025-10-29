Fuerte oleaje afecta a Cartagena tras el paso de huracán Melissa por el Caribe

Fuertes vientos y oleaje han golpeado a la capital de Bolívar en las últimas horas, generando inundaciones en varios puntos de la ciudad, sobre todo sobre la avenida Santander, ocasionando inconvenientes con la movilidad.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, lo anterior es lo que se conoce como mar de fondo ocasionado por el paso del huracán Melissa por el Caribe.

“Desafortunadamente, vamos a sentir en las próximas horas sobre las playas y sobre las costas de nuestro Caribe algo de estas consecuencias de este impacto de mar de fondo, pero los cuales, a medida que pasen las horas, van a ir disminuyendo paulatinamente”, indicó el Capitán de Navío Alexis Grattz, Director del CIOH Caribe.

Actualmente, se mantiene la bandera roja en varias playas de la ciudad y las autoridades recomendaron tener precaución.