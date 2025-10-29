Gobierno y Fecode acuerdan crear mesa para estabilizar el modelo de salud del magisterio

El Ministerio de Educación Nacional y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) acordaron conformar una mesa interinstitucional de alto nivel para resolver las fallas en el modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Durante el encuentro, en el que participaron representantes del Viceministerio de Educación y del Comité Ejecutivo de Fecode, se analizaron los problemas en la operación del sistema administrado por Fiduprevisora S. A. Ambas partes coincidieron en la necesidad de estabilizar el modelo y garantizar una atención médica eficiente a los docentes.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

El nuevo espacio reunirá a los ministros de Educación, Trabajo, Hacienda y Salud, junto con Fecode, para definir una hoja de ruta que permita mejorar la prestación del servicio. El Consejo Directivo del Fomag continuará sesionando de manera regular para hacer seguimiento a los avances.