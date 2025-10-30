Deportes

Dimayor anunció aplazamiento total de la fecha 19 de la liga colombiana

La Dimayor anunció que tras la no realización del compromiso entre Boyacá Chicó y America de Cali, deberá reajustarse el calendario.

Trofeo de la liga colombiana. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Natalia Giraldo González

Siguen los problemas con el fútbol colombiano, ahora la DIMAYOR anunció en redes sociales una serie de modificaciones con respecto al campeonato. Esto debido a que la comisión local de Bogotá no dio la autorización para disputar el juego entre América de Cali y Boyacá Chicó en el estadio El Campín, válido por la fecha 18.

A raíz de esto, el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano intentó gestionar otros escenarios deportivos para el juego, obteniendo negativas, así que ante este hecho, se tomaron las siguientes determinaciones:

  • Aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.
  • Disputar las dos Semifinales Ida de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre.
  • Programar el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, el día 6 de noviembre.
  • Disputar la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.
  • Disputar la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 entre los días 12 y 13 de noviembre.

Con estos cambios habrá modificaciones en el calendario que se notificarán oportunamente.

