La Personería inició investigación contra directivos de la Secretaría de Educación de Bogotá

La Personería de Bogotá abrió investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la Secretaría de Educación de la capital del país.

Entre los funcionarios investigados están: la jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, Milena del Pilar Sandoval Gómez; la jefe de la Oficina de Apoyo Precontractual, Paola Andrea Henao Zamora; la directora de Contratación Carolina Herrera Ramírez y el subsecretario de Despacho de la Secretaría de Educación Distrital, Carlos Arturo Charria Hernández.

Según lo expuesto por el órgano de control, la investigación se abrió “por presuntas irregularidades en la escogencia de la modalidad de selección utilizada en el proceso contractual SED-SA-SI-OTIC-036-2025”.

El contrato mencionado tenía por objeto “prestar el servicio de administración, operación, desarrollo, implementación, soporte y mantenimiento de los Data Center y la Mesa de Soluciones TI, para el nivel central, local e institucional de la Secretaría de Educación del Distrito - SED”; con un valor aproximado de 74.010.231.074 de pesos.