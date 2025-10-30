Secretaría de Educación de Bogotá aseguró que actuó con transparencia en proceso de contratación

Bogotá

Tras el anuncio de investigación de la Personería a varios funcionarios de la Secretaría de Educación de Bogotá, la entidad aseguró que los funcionarios actuaron con transparencia en el proceso de elección para adquirir un servicio tecnológico.

“La Secretaría de Educación del Distrito se permite informar que el proceso de selección abreviada por subasta inversa para la administración, soporte y mantenimiento del Data Center y la mesa de soluciones TI, se adelantó conforme a la normatividad vigente y con total transparencia, garantizando la participación de diferentes oferentes, reflejando así la pluralidad y competencia que caracterizaron esta convocatoria”, aseguraron.

Así mismo, aseguran que, “este proceso le significó a la entidad un ahorro del 43,83 % frente al presupuesto oficial, equivalente a más de $32 mil millones, lo que representa una optimización significativa en la inversión destinada al fortalecimiento tecnológico de la entidad”.

Finalmente, desde la Secretaría indicaron que están prestos a atender los requerimientos de los órganos de control.

“En consecuencia, la Secretaría, siendo respetuosa de las actuaciones administrativas y judiciales, así como de las competencias de los organismos de control, aportará toda la documentación y soportes necesarios, en el marco de la investigación, atendiendo todos y cada uno de los requerimientos que sobre este asunto sean elevados”.