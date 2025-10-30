Sindicatos del Magdalena se suman al paro de Fecode

Santa Marta

Sindicatos en el Magdalena se suman al paro liderado por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), encuentro que tuvo como punto de partida el emblemático Liceo Celedón y recorrió las principales calles de la ciudad hasta llegar al centro histórico.

Dentro de las principales peticiones de los asistentes está un mejoramiento a la prestación de los servicios de salud, teniendo en cuenta las quejas relacionadas con las demoras en la atención médica, entrega de medicamentos además de las fallas en la cobertura de riesgos financieros.

“Nosotros estamos exigiendo que las IPS que quedaron seleccionadas que nos presten un servicio oportuno y de calidad, además que respeten el manual tarifario que se contrató. Estamos defendiendo un modelo de salud que hoy Fiduprevisora le coloca trabas y no permite su desarrollo, después que se le hicieron una serie de ajustes en cuanto a la libre escogencia e incorporación al sistema de seguridad y salud en el trabajo”, precisó Hugo Campo, presidente de la junta directiva del sindicato de educadores del Magdalena, Edumag.

Una de las principales peticiones de Fecode es el respeto y la defensa a la Ley 91 de 1989 (la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag)y la materialización plena del Acuerdo 003 de 2024 (contratación para servicios de salud a los maestros).