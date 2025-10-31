Activan alerta verde hospitalaria en Bogotá por Halloween
La medida será entre el viernes 31 de octubre y el martes 4 de noviembre.
Bogotá
En medio de los múltiples eventos y celebraciones en el día de Halloween, la Secretaría de Salud declaró la alerta verde hospitalaria en Bogotá, desde las 6:00 p.m. de este viernes 31 de octubre hasta el martes 4 de noviembre a la misma hora.
“Esta decisión hace parte de nuestra responsabilidad institucional frente a la preparación y respuesta ante eventos masivos y riesgos colectivos asociados, como intoxicaciones alimentarias e incremento en la demanda de atenciones por accidentes de tránsito, lesiones personales, descompensaciones metabólicas, entre otras”, dijo José Vicente Guzmán, subdirector del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
¿Qué implica declarar alerta verde?
Ante esta declaratoria, se solicitó lo siguiente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y demás actores del Sistema Distrital de Salud:
- Activar Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario.
- Activar cadena de llamadas
- Disponer de talento humano de apoyo ante inasistencia de los profesionales de distintas disciplinas o cuando se supere la capacidad de atención.
- Tener disponibilidad de especialistas de turno y relevo de acuerdo con la categorización de la entidad.
- Disponibilidad de insumos, elementos y medicamentos para la atención de pacientes.
- Garantizar la operatividad de los sistemas de referencia y contrarreferencia.
- Agilizar el proceso de recepción de los pacientes trasladados en ambulancias
- Reportar al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE cualquier novedad que afecte la prestación de los servicios.