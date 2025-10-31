Activan alerta verde hospitalaria en Bogotá por Halloween

Consejo de Estado suspende decreto que creaba un nuevo Modelo de Salud en Colombia / SimpleImages

Bogotá

En medio de los múltiples eventos y celebraciones en el día de Halloween, la Secretaría de Salud declaró la alerta verde hospitalaria en Bogotá, desde las 6:00 p.m. de este viernes 31 de octubre hasta el martes 4 de noviembre a la misma hora.

“Esta decisión hace parte de nuestra responsabilidad institucional frente a la preparación y respuesta ante eventos masivos y riesgos colectivos asociados, como intoxicaciones alimentarias e incremento en la demanda de atenciones por accidentes de tránsito, lesiones personales, descompensaciones metabólicas, entre otras”, dijo José Vicente Guzmán, subdirector del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.

¿Qué implica declarar alerta verde?

Ante esta declaratoria, se solicitó lo siguiente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y demás actores del Sistema Distrital de Salud: