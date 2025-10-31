Tasa de interés de Banco de la República se mantuvo en 9,25%: ¿este año no bajarán tasas de créditos?

El Banco de la República no cambió su tasa de interés y la dejó estable este viernes en 9,25%, debido a que la inflación en septiembre aumentó por tercer mes consecutivo.

El ministro de Hacienda (e), Carlos Betancourt, estuvo en desacuerdo con esa decisión pues señaló que hay espacio para bajar más la tasa y así poder reactivar la economía.

No obstante, Leonardo Villar, gerente del Banrep, afirmó que no es posible pues “desafortunadamente la cifra de septiembre no fue buena, las expectativas se han aumentando y el tiempo para lograr la convergencia se ha alargado un poco”.

El gerente agregó que pese a esto los sectores están mostrando crecimiento, a excepción del minero energético y la construcción.

El hecho de que el Banco de la República no haya bajado su tasa de interés, que se mantiene estable por un tiempo más prolongado del previsto, implica que los bancos comerciales, que nos prestan dinero a los colombianos no bajarían su tasa de interés para los créditos.

Es decir, tasas para tarjetas de crédito, hipotecario o de automóvil se mantendrían el resto del año en los mismos niveles a los que están ahora.

La siguiente reunión del Emisor es el 28 de noviembre y no habrá decisiones de junta por lo que se espera que el año cierre con una tasa de 9,25%. No obstante, esto puede variar según el dato de inflación y el salario mínimo.