“La diplomacia del Gobierno Petro fracasó en Naciones Unidas”: Andrés Rúgeles

Gustavo Petro en su discurso de la Asamblea 80 de las Naciones Unidas (Cortesía: Presidencia)

Andrés Rúgeles, vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, habló en W Fin De Semana sobre la renovación que hizo ONU de la Misión de Verificación en Colombia.

Asimismo, mencionó que cinco puntos por los que las Naciones Unidas rompieron el consenso frente a la Misión de Verificación en Colombia:

Renovación deja un sabor agridulce: el hecho más grabe es que se rompió el consenso en torno al apoyo y la paz de Colombia. La diplomacia del Gobierno Petro fracasó en Naciones Unidas y deja el interrogante de cuál será la actuación de Colombia de miembro no permanente. Hay que hacer la tarea y Colombia no la está haciendo: aquí no vale la diplomacia del escritorio. Llamado al Gobierno a que debe acelerar el ritmo en el Acuerdo de Paz de 2016. En política internacional todos los elementos se conectan: esa serie de críticas del gobierno americano contra el Gobierno Petro en temas de seguridad han permeado en Naciones Unidas.