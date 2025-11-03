Dos personas muertas en atentado a estación de Policía en Suárez, Cauca: así lo confirmó el alcalde

En diálogo con La W, el alcalde de Suárez, Cauca, César Cerón, confirmó que el atentado con artefactos explosivos contra la estación de Policía del municipio dejó un saldo de dos personas muertas y varios heridos.

“Tenemos registro de dos personas fallecidas y varios heridos. Es una situación que desbordó la capacidad que tenemos. No sé qué podemos hacer porque cada ocho días tenemos estos hechos”, afirmó.

Sobre los lesionados que dejó el ataque, expresó que está un uniformado de la Policía y otras cuatro personas de la comunidad que residen donde está la estación.

¿Quiénes son los muertos por el atentado?

Explicó que aún no tienen las identidades de los fallecidos, pero sabe que son personas que estaban en un hotel cercano a la estación de Policía, pues uno de los artefactos explosivos cayó sobre ese edificio”.

¿Qué dice el Gobierno Nacional?

“Quiero se respetuoso del Gobierno Nacional. Es una dificultad que no hallemos eco en el Gobierno, que no solamente nos vean en los noticieros con estos casos, sino que el tema de seguridad debe ser más integral”, indicó.

