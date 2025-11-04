Continúa búsqueda de un niño que fue arrastrado por una creciente en el municipio de Gutiérrez

De nuevo iniciaron las labores de búsqueda de un niño de 11 años que desapareció el lunes 3 de noviembre en el municipio de Gutiérrez, departamento de Cundinamarca, tras ser arrastrado por una creciente súbita del río Blanco mientras jugaba junto a otra niña.

“Gracias a la rápida reacción de la comunidad, una de ellas fue rescatada con vida. Sin embargo, las labores continúan bajo la coordinación de Bomberos de Cundinamarca, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Ubaque, los equipos operativos del municipio de Gutiérrez y unidades de bomberos de Fómeque y Guayabetal, que realizan un monitoreo constante del cauce del río”, dijo el gobernador Jorge Emilio Rey.

Iniciamos hoy, nuevamente, las labores de búsqueda de la menor de 11 años que desapareció el lunes 3 de noviembre en el municipio de Gutiérrez, tras ser arrastrada por una creciente súbita del río Blanco mientras jugaba junto a otra niña.



Gracias a la rápida reacción de la… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 4, 2025

El mandatario departamental pidió a los organismos de socorro y a las comunidades locales no detener sus esfuerzos. “Seguimos atentos y brindando todo el apoyo necesario en esta difícil situación”.