Desmantelan puntos de distribución de medicamentos falsos en Bogotá

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos entre otras autoridades, realizaron un operativo en un local comercial y una bodega ubicados en Bogotá donde, al parecer, operaban laboratorios dedicados a la elaboración irregular de medicamentos.

El operativo se dio luego de una denuncia ciudadana, que permitió a las autoridades ubicar dos lugares en las localidades de Los Mártires y Fontibón.

Según la información, fueron incautadas 5.730 unidades de medicamentos falsificados y con registro sanitario vencido, junto con 6.207 unidades de frascos y cajas de medicamentos.

“Entre los productos hallados se encontraban analgésicos, antibióticos y material profiláctico, los cuales eran comercializados sin las debidas autorizaciones sanitarias”.

Finalmente, se tomaron muestras que serán enviadas a laboratorios especializados para determinar los componentes y posibles riesgos asociados a su consumo.