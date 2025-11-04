Fiscalía sigue esperando llegada desde Francia del asesino del padre Darío Valencia en Risaralda

La Fiscalía dio a conocer que continúan esperando la extradición del confeso, Julián Eduardo Cifuentes, asesino del padre Darío Valencia Uribe, desaparecido el 25 de abril de 2024 y quien fue encontrado muerto meses después en zona rural de Belalcázar, Caldas.

Según el director de Fiscalías, César Bolaños, todos los trámites desde Colombia ya fueron realizados, lo que falta es la articulación entre los ministerios de relaciones exteriores de los dos países.

Agrega el director, que apenas llegue a la ciudad continuarán con el proceso penal con las audiencias de imputación y de medida de aseguramiento.

“A través de la Dirección de Asuntos Internacionales, se cumplieron todos los protocolos. Nosotros estamos ya a órdenes de las autoridades francesas para que lo envíen; digamos que ya se cumplió todo el proceso, estamos, es un tema de articulación del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia para poder traer a la persona.”

Cabe recordar, que el párroco Darío Valencia, desapareció el 25 de abril del 2024 en la capital de Risaralda, tras encontrarse con Julián Eduardo Cifuentes.

Cuatro días después, su camioneta fue hallada abandonada en un parqueadero público del municipio de Viterbo (Caldas), con pistas de lo que habría ocurrido, entre ellas, un disparo en el tablero del vehículo y rastros de sangre.

El 30 de abril, es decir, cinco días después del crimen, Cifuentes fue retenido por las autoridades francesas tras su arribo a Europa; sin embargo, solo hasta el mes de septiembre, cuando una comisión llegó desde Pereira, decidió romper su silencio, confesar su crimen, y entregar las coordenadas donde había abandonado el cuerpo del párroco.