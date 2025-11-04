Vagón del metro que iba a ser enviado a Bogotá sufrió accidente en China

Bogotá

Por medio de un comunicado, la Empresa Metro confirmó que el 30 octubre en China, durante el transporte de los vagones del cuarto tren de la primera línea del metro de Bogotá, se presentó un accidente de tránsito.

“El incidente tuvo lugar a las 12:20 de la tarde (hora local), mientras el Contratista del Material Rodante trasladaba los vagones hacia el puerto de Qingdao. En ese momento se presentó un accidente de tránsito que ocasionó daños en algunos de ellos. De inmediato, las autoridades locales de tránsito y seguridad atendieron la emergencia e iniciaron la correspondiente investigación, la cual aún se encuentra en curso”, informaron.

Así mismo, se confirmó que el contratista tomó la decisión de transportar la totalidad de los vagones de vuelta a la fábrica para diagnosticar su condición.

Por su parte, Metro Línea 1 en Colombia dio la instrucción de evaluar todos los escenarios posibles de posible incumplimiento en el plan de ejecución tras los hechos. Sin embargo, se confirmó que esta “situación o afectará el transporte marítimo de los vagones del quinto tren previsto para el 21 de noviembre”.