Distrito de Santa Marta ultima detalles para IV Cumbre CELAC- UE

La capital del Magdalena ultima detalles ante la llegada de más de 62 países miembros de la CELAC y las delegaciones europeas, que estarán presente en la IV Cumbre.

Se conoció que los secretarios y jefes de despacho de la administración distrital, coordinan las acciones logísticas y operativas para garantizar el pleno desarrollo de las condiciones de movilidad, seguridad, salud, y bienestar para los asistentes a la Cumbre.

“Desde la administración distrital estamos alistando todas las aristas necesarias para recibirlos como los brazos abiertos. Desde la operatividad aeroportuaria, movilidad, seguridad, servicios públicos, etc., para mostrarle al mundo lo que es Santa Marta, no solo para la IV Cumbre de la CELAC y la Unión Europea, sino también para la agenda alterna que trae”, dijo el secretario de Gobierno, Camilo George.

Impacto económico real para la ciudad

En esa misma línea, el secretario de Desarrollo Económico del Distrito, Carlos Jaramillo Ríos, reiteró el trabajo de seguimiento que se hace para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura aeroportuaria, así como el impacto económico que tendrá el evento mundial para la ciudad.

“Partiendo de nuestra misionalidad, desde la Secretaría de Desarrollo Económico estamos delegados para coordinar la operación en tierra, aire y accesos al aeropuerto Simón Bolívar para garantizar una óptima operación durante los días de la cumbre, tanto los previos y posteriores, para que todos los nacionales dignatarios y extranjeros que visiten las ciudades de Santa Marta tengan un excelente operación aeroportuaria”, expresó.

Por otra parte, para asegurar las condiciones de movilidad de los locales y las delegaciones internacionales que arriban a Santa Marta con fuertes esquemas de seguridad; la cartera de Movilidad en cabeza de Fidel Castro Tapia también adelanta acciones estratégicas.

“Desde la Secretaría de Movilidad ya tenemos 50 efectivos entre agentes y reguladores de tránsito para atender todos los eventos”, precisó el funcionario.