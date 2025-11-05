Indígenas en la UPI La Rioja deberán desalojar por riesgos estructurales del lugar
Varios indígenas se reúsan a salir del lugar y a aceptar las ayudas para el retorno a sus territorios.
Bogotá
El secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, confirmó que más de 300 indígenas de la comunidad indígena Emberá que se encuentra en la Unidad de Protección Integral de La Rioja, ubicada en el centro de Bogotá, deberán desalojar el lugar por los riesgos estructurales.
“La comunidad Emberá que permanece en la UPI La Rioja debe SALIR del predio, de manera INMEDIATA, debido a las condiciones de riesgo estructural, eléctrico y sanitario. Desde Alcaldía de Bogotá ofrecimos acompañamiento a retorno a sus territorios a más de 1400 personas. No todos aceptaron”, dijo Silva.
En ese mismo sentido, IDIPRON, dueño del predio, confirmó que la salida de los indígenas deberá ser en un plazo no máximo a tres meses, logrando así evitar cualquier tragedia.
“Insistimos en la necesidad de que hagan parte de procesos de integración local y cumplan con las normas de convivencia en la ciudad”, agregó Silva.
