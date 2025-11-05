Instituto forense israelí identificó el cuerpo recibido de Hamás como el soldado Itay Chen

El Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Israel identificó en la madrugada de este miércoles el cadáver entregado el martes por Hamás como perteneciente al soldado Itay Chen, informó en un comunicado el Ejército israelí.

“Según la información y los datos de inteligencia de que dispone el Ejército israelí, cayó en combate en un tanque en la batalla del kibutz Nir Oz en la mañana del 7 de octubre de 2023 y fue secuestrado por la organización terrorista Hamás”, señala el comunicado.

Chen tenía 19 años en el momento de su muerte, que las fuerzas armadas confirmaron el 10 de marzo de 2024.

Itay Chen fue capturado, muerto, junto a sus compañeros de tanque: Daniel Peretz, también fallecido y cuyo cadáver también ha sido devuelto por Hamás durante este alto el fuego, y Matan Angrest, que fue liberado con vida de Gaza el 12 de octubre, al igual que los otros 19 cautivos vivos.

“Nunca dejé de pensar en ti. Por fin estás de vuelta, hermano”, escribió este miércoles Angrest en su perfil de Instagram.

Hamás entregó en la noche del martes el cuerpo de Chen a la Cruz Roja, que había hallado previamente en el barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza (norte). Esta lo transportó hasta ponerlo en manos del Ejército de Israel, que a su vez lo sacó del enclave.

Tras la entrega del cuerpo de Chen, Hamás y las milicias gazatíes mantienen en su poder los cadáveres de otros siete rehenes.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Israel debe devolver a Gaza los cuerpos de 15 palestinos fallecidos que mantiene en su poder por cada rehén entregado.

Hasta ahora ha devuelto unos 270, mientras el hospital que los recibe, el Nasser (Jan Yunis, sur), denuncia constantemente que algunos cuerpos muestran signos de abusos físicos y tortura.

