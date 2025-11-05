¿SIC debe visitar a Before Club para verificar si cumple con asuntos de seguridad?

Varios sectores han pedido que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realice visitas al bar de la representante María del Mar Pizarro, Before Club, por varias situaciones ocurridas al interior del establecimiento que relataron los asistentes a la fiesta de Halloween del pasado 31 de octubre, en la que estuvo Jaime Moreno, quien fue asesinado tras salir de ese lugar.

Algunos asistentes señalan que el lugar era muy reducido para la cantidad de personas que estaban, lo cual causó peleas al no tener espacio personal. Es decir, había aglomeración y las escaleras eran muy estrechas para poder salir en caso de emergencia.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se pronunció en redes sociales señalando que lo que ocurrió con el estudiante Jaime Moreno no “concierne el funcionamiento específico de los establecimientos de comercio en materia de instalaciones eléctricas, de iluminación y alumbrado público y de gas”, por lo que no es de su competencia.

Pero a eso le han respondido exfuncionarios de la entidad. El exdirector de de Investigaciones de Protección al Consumidor de esa entidad señaló que asuntos de seguridad, que pongan en riesgo a personas, son competencia de la entidad y que en el pasado se han emitido órdenes por este tipo de lugares.

El hecho ha generado polémica y, por ahora, la SIC no visitará el establecimiento.