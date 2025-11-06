Confirmado el CALENDARIO DE FESTIVOS 2026 en Colombia: Empleados celebran, pues serán más de 15

Días festivos en Colombia en 2026. Una mujer trabajadora celebra que sean más de 15. Fotos: Getty Images.

Se acerca el final del 2025 y con esto son muchos los aspectos nuevos que comienzan a informarse de cara al 2026, uno de estos es los festivos que habrá durante ese año.

Y es que no es un secreto que Colombia es uno de los países con más días festivos en todo el planeta Tierra. Así, la mayoría de estas jornadas hacen que se creen fines de semana largos, que son conocidos popularmente como “puentes”.

Lo anterior es un beneficio facilitado por la Ley 51 de 1983, también conocida como la Ley Emiliani, que permite trasladar ciertas conmemoraciones al lunes siguiente.

¿Cuáles son los festivos que tendrá Colombia en 2026?

Pues bien, estos son los festivos que tendrá Colombia en 2026:

Enero (dos festivos)

Enero 1: Año Nuevo

Año Nuevo Enero 12: Reyes Magos

Marzo (un festivo)

Marzo 23: Día de San José

Abril (dos festivos)

Abril 2: Jueves Santo

Jueves Santo Abril 3: Viernes Santo

Mayo (dos festivos)

Mayo 1: Día del trabajo

Día del trabajo Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio (tres festivos)

Junio 8: Corpus Christi

Corpus Christi Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio (un festivo)

Julio 20: Día de la independencia

Agosto (dos festivos)

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Todos los Santos Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)

Diciembre 8: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Diciembre 25: Navidad

¿Cuál es el mes con más festivos en 2026?

Así las cosas, junio se posiciona como el mes con más festivos en 2026, pues cuenta con tres en total, seguido de meses como enero, abril, mayo, agosto, noviembre y diciembre, que cuentan con dos.

¿Hay algún mes que no tenga festivos?

Sí. En 2026 habrá dos meses que no cuentan con festivos. Se trata de marzo y septiembre, pues no cuentan con celebraciones que permitan un feriado en su calendario.

Festivos de diciembre de 2025: ¿si trabaja estos días, le deben pagar más?

La nueva normativa, que entró en vigor parcialmente desde el 25 de junio de 2025, establece un incremento progresivo en el recargo por trabajo en domingos y festivos, pasando del 75% al 80% en esta primera fase. Esto significa que si usted trabaja en Navidad o Año Nuevo, recibirá un pago adicional equivalente al 80% de su salario por cada hora laborada en esos días.

Además, desde el 26 de diciembre, el recargo nocturno se aplicará a partir de las 7:00 de la noche y no desde las 9:00 de la noche, como ocurría anteriormente. Este ajuste beneficia especialmente a quienes trabajan en turnos extendidos o nocturnos durante las festividades.

