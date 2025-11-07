Así fue la segunda jornada del America Business Forum

El America Business Forum vivió este jueves el segundo día en Miami, reuniendo a destacadas figuras que compartieron sus experiencias y visiones sobre el futuro.

Entre los protagonistas de la jornada estuvo Eric Schmidt, exCEO de Google y actual presidente de Relativity Space, quien habló sobre el papel de la inteligencia artificial y la exploración espacial en la nueva era tecnológica.

El presidente de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, reflexionó sobre los desafíos económicos globales y la importancia del liderazgo responsable en tiempos de incertidumbre.

Uno de los momentos más destacados llegó con Steve Witkoff, fundador de The Witkoff Group y enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, quien reveló que la Casa Blanca anunciará la incorporación de un nuevo país a los Acuerdos de Abraham, en un nuevo paso hacia la normalización de relaciones diplomáticas con Israel.

El empresario y comunicador Patrick Bet-David cautivó al público al abordar los retos de criar hijos en la era digital, resaltando la necesidad de formar familias con valores sólidos en medio de la influencia tecnológica.

La presencia de Serena Williams también acaparó atención. La legendaria tenista compartió cómo construyó Serena Ventures.

El presidente argentino Javier Milei fue recibido con entusiasmo y protagonizó una de las intervenciones más esperadas. En su discurso, repasó conceptos económicos, adelantó que “a partir de diciembre se viene el Congreso más reformista de la historia” y resaltó que: “Vamos a hacer Argentina y América Great Again”.

El ícono del tenis Rafael Nadal compartió su experiencia como deportista y emprendedor, mientras que el fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, cerró la jornada recordando cómo inició Amazon y destacando que la apuesta tecnológica permitirá romper límites históricos.