Chile y Colombia fortalecen la cooperación bilateral técnico-militar

Ambas naciones se dieron cita durante dos días en la ciudad de Bogotá, con el propósito de potenciar la cooperación técnico-militar.

General Hugo Alejandro López Barreto y general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez. Foto: Suministrada

El general Hugo Alejandro López Barreto, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, se reunió con la delegación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile, encabezada por el general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez, jefe de la delegación chilena.

Durante este espacio, se promovió el diálogo y el intercambio de experiencias en torno a las nuevas dinámicas, las cuales exigen el reposicionamiento estratégico de las fuerzas armadas en el contexto internacional.

En este sentido, se resaltó la importancia de unificar esfuerzos entre naciones para fortalecer la lucha conjunta frente a las amenazas medioambientales, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

Al término de la jornada, las mesas de trabajo permitieron formular estrategias adaptadas a los desafíos actuales del entorno, consolidando proyectos conjuntos.

