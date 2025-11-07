Colsubsidio mantendrá entrega de medicamentos a usuarios de Nueva EPS tras acuerdo de pago

Colsubsidio anunció este viernes que tras una reunión sostenida con la agente interventora de la Nueva EPS, la entrega de medicamentos seguiría con “total normalidad en los servicios de dispensación de todo el país, tras establecerse un nuevo acuerdo de pago”.

“Confiamos en que la Nueva EPS cumpla los acuerdos establecidos, en beneficio de los usuarios”, señaló Salud Colsubsidio en un comunicado.

Y es que se conoció que estaba sobre la mesa la posibilidad de que esta caja de compensación dejara de dispensar los medicamentos a los afiliados a esta EPS por las millonarias deudas.

No obstante, tras la reunión acordaron unos plazos para los pagos, así como la continuidad de ese servicio.

Si no se hubiera llegado a este acuerdo, los pacientes con patologías de alto costo como cáncer, diabetes, epilepsia, VIH, entre otros, que requieren medicamentos, se hubieran visto afectados.