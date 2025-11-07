Ofrecen recompensa por asesino de patrullera en Neiva que se fugó de cárcel de Cómbita

Tras la reciente fuga de Nelson Ocampo Morales, condenado por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba en la ciudad de Neiva, Huila, el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, dispuso una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien con su información permita la ubicación y recaptura del señalado homicida.

“Cualquier información puede ser suministrada a través de la línea contra el crimen 3143587212 o en la línea 123. Se garantiza absoluta reserva”, Informó la policía.

Ocampo Morales, condenado a 30 años de prisión por el homicidio de la patrullera, escapó en la madrugada de este domingo 19 de octubre de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, en Boyacá.

Según versiones preliminares, el interno se fugó desde el pabellón 1, donde permanecen recluidos los presos de más alta peligrosidad. Los custodios lograron frustrar la huida de otro recluso, pero Ocampo Morales consiguió saltar una reja y desaparecer entre la densa neblina que cubría el penal.