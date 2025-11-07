Sociedad Civil ALC–UE propone una nueva agenda de cooperación desde Santa Marta
En el Foro de la Sociedad Civil ALC–UE, organizaciones sociales de ambas regiones presentaron sus propuestas para una cooperación más equitativa e inclusiva, de cara a la IV Cumbre CELAC–UE.
Santa Marta
Organizaciones de la sociedad civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea se reunieron en Santa Marta para aportar sus visiones y propuestas a la agenda birregional, en el marco del Foro de la Sociedad Civil ALC–UE, un espacio de diálogo previo a la IV Cumbre CELAC–UE que busca fortalecer la participación ciudadana en las decisiones globales.
El acto de instalación fue encabezado por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis de la Comisión Europea, Hadja Lahbib; y Andrea Remes, representante del Foro Global de la Juventud.
El foro convocó a organizaciones juveniles, mujeres activistas, población LGBTQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes sociales e influenciadores digitales, reflejando la diversidad de voces que dan vida a la sociedad civil latinoamericana, caribeña y europea.
Las organizaciones participantes acordaron elaborar una Declaración Conjunta de la Sociedad Civil, que recogerá las recomendaciones y prioridades comunes para ser presentadas a los jefes de Estado y de Gobierno durante la IV Cumbre CELAC–UE.
Por su parte, François Roudié, embajador de la Unión Europea, entregó detalles del mismo a la W Radio y afirmó que este es un espacio donde se busca que los líderes puedan escuchar los puntos de vista de la sociedad civil.