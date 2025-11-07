Sociedad Civil ALC–UE propone una nueva agenda de cooperación desde Santa Marta

Santa Marta

Organizaciones de la sociedad civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea se reunieron en Santa Marta para aportar sus visiones y propuestas a la agenda birregional, en el marco del Foro de la Sociedad Civil ALC–UE, un espacio de diálogo previo a la IV Cumbre CELAC–UE que busca fortalecer la participación ciudadana en las decisiones globales.

El acto de instalación fue encabezado por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis de la Comisión Europea, Hadja Lahbib; y Andrea Remes, representante del Foro Global de la Juventud.

El foro convocó a organizaciones juveniles, mujeres activistas, población LGBTQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes sociales e influenciadores digitales, reflejando la diversidad de voces que dan vida a la sociedad civil latinoamericana, caribeña y europea.

Las organizaciones participantes acordaron elaborar una Declaración Conjunta de la Sociedad Civil, que recogerá las recomendaciones y prioridades comunes para ser presentadas a los jefes de Estado y de Gobierno durante la IV Cumbre CELAC–UE.

Por su parte, François Roudié, embajador de la Unión Europea, entregó detalles del mismo a la W Radio y afirmó que este es un espacio donde se busca que los líderes puedan escuchar los puntos de vista de la sociedad civil.