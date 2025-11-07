Título universitario de Juliana Guerrero fue anulado por la Fundación Universitaria San José
El Consejo Directivo anuló de manera unánime los títulos de Juliana Guerrero, postulada para ser viceministra de la Igualdad.
Noticia en desarrollo...
