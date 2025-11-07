Actualidad

Título universitario de Juliana Guerrero fue anulado por la Fundación Universitaria San José

Juliana Guerrero | Foto: IG/ @jguerrero112

Alejandro Arteaga

El Consejo Directivo anuló de manera unánime los títulos de Juliana Guerrero, postulada para ser viceministra de la Igualdad.

Noticia en desarrollo...

