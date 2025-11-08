INDUMIL respondió a las denuncias sobre irregularidades en manejo de inventario
Según la entidad, se actuó de manera diligente y activó los mecanismos de control interno.
INDUMIL respondió a las recientes publicaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de inventarios de material bélico entre los años 2022 - 2023, donde en sus almacenes se encontró, entre otras cosas, material obsoleto que debía haber sido destruido.
Supuestamente, se puso oportunamente los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.
“Desde el mes de mayo del año 2025, INDUMIL, realizó las denuncias y reportes correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional”, informaron.
Además aseguraron que se adelantaron las acciones administrativas internas para fortalecer los controles y mejora continua de los procesos.
“INDUMIL reitera su pleno compromiso con la transparencia y lucha contra la corrupción, así como su colaboración con las investigaciones para proteger los intereses del Estado colombiano”, agregaron.