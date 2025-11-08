INDUMIL respondió a las denuncias sobre irregularidades en manejo de inventario

INDUMIL respondió a las recientes publicaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de inventarios de material bélico entre los años 2022 - 2023, donde en sus almacenes se encontró, entre otras cosas, material obsoleto que debía haber sido destruido.

Según la entidad, se actuó de manera diligente y activó los mecanismos de control interno.

Supuestamente, se puso oportunamente los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

“Desde el mes de mayo del año 2025, INDUMIL, realizó las denuncias y reportes correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional”, informaron.

Además aseguraron que se adelantaron las acciones administrativas internas para fortalecer los controles y mejora continua de los procesos.

“INDUMIL reitera su pleno compromiso con la transparencia y lucha contra la corrupción, así como su colaboración con las investigaciones para proteger los intereses del Estado colombiano”, agregaron.