Cayó Baloto en Montería y dejó un nuevo millonario en Colombia: ¿de cuánto es el premio?

Desde Baloto S.A. se informó que la suerte llegó a Montería en el sorteo número 2576, realizado en la noche del 8 de noviembre.

“Un jugador se llevó el gran acumulado de Baloto por $29.000 millones. El tiquete ganador fue comprado en un punto de venta de la red aliada Record S.A”, reveló la empresa.

El afortunado multimillonario, agregó Baloto, lo compró bajo la modalidad manual y ganó con los números 01, 06, 18, 21, 24 y la súper balota 12.

De acuerdo con lo precisado, entre el 25 de mayo de 2022 y el 3 de noviembre de 2025, “Baloto ha pagado premios por más de $345.000 millones, correspondientes a 8.593.601 ganadores en todo el país”.

Asimismo, puntualizaron que desde Baloto se han hecho transferencias al sistema de salud del país por $190.000 millones entre el 25 de mayo de 2022 y el 3 de noviembre de 2025.

Finalmente, se indicó que el nuevo multimillonario debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para gestionar la entrega de su premio.

¿Qué pasa si alguien gana el Baloto y no reclama el premio?

Es frecuente preguntarse qué pasa si un colombiano muy afortunado logra atinarle a la secuencia de números del Baloto pero, finalmente, nunca reclama este premio.

La respuesta a este gran interrogante es muy simple y hasta está reglamentada por las leyes en Colombia.

Baloto les da a los ganadores 365 días (un año) después de que se haya jugado el sorteo para reclamar la suma ganada. Si después de todo este tiempo nadie comprueba que salió ganador los recursos acumulados, estos serán para invertir en el sector salud de Colombia.

Esto, según el artículo 12 de la ley 1393 de 2010.

¿Cómo se cobra el Baloto?

Para hacer efectivo el pago de los premios que entrega el Baloto se deben cumplir ciertos requisitos el principal es que el tiquete ganador esté en perfecto estado; no puede estar alterado y debe ser original.

Para cobrar los premios inferiores a los $7.718.984, el jugador debe acercarse a un punto de venta. Para los ganadores del premio de más de $7.718.984, es necesario que se acerquen a una sucursal fiduciaria autorizada con el tiquete original, el documento de identidad, una copia de este documento y el formulario de pago ya diligenciado.

Estas sedes están ubicadas en:

Bogotá: Carrera 13 # 26 a - 47 piso 9° y 10°.

Carrera 13 # 26 a - 47 piso 9° y 10°. Cali: Carrera 4 # 7 - 61 piso 5.

Carrera 4 # 7 - 61 piso 5. Medellín : Calle 3 sur # 41 - 65 Oficina 501.

: Calle 3 sur # 41 - 65 Oficina 501. Barranquilla : Carrera 51 b # 80 - 58 Oficina 1601.

: Carrera 51 b # 80 - 58 Oficina 1601. Bucaramanga: Calle 44 a #29 a - 05, piso 2. Barrio Sotomayor.

En caso de que el jugador que gane no viva en ninguna de estas ciudades, debe desplazarse obligatoriamente hasta allí.

Para cobrar el gran premio acumulado del Baloto o Revancha el afortunado tiene que comunicarse con la Fiduciaria de Occidente con el director de Gestión de Negocios, a través de la línea telefónica 601 2973030 extensión 72749, con quien tendrá que agendar una cita para el pago del premio. En esta llamada se le pedirán unos datos para algunos datos del tiquete ganador.

¿Cómo se paga el Baloto a los ganadores?

El pago del premio del Baloto puede ser a través de un cheque de gerencia, el cual solo se entregará al ganador o mediante un abono a la cuenta bancaria por transferencia.

En este caso, es necesario entregar un certificado bancario no mayor a 30 días de la cuenta en la que se desee depositar este monto de dinero.

Finalmente, algo muy importante que hay que tener en cuenta respecto a estos premios es que están obligados a pagar liquidaciones y descuentos que apliquen para cada caso.

¿Cuándo juega el Baloto?

Los que deseen conocer los resultados de los tiquetes de Baloto comprados pueden revisar los sorteos cada miércoles y sábados, entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, por el Canal 1 o las redes sociales del sorteo.

