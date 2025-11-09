Kevin Mier se lesionó con Cruz Azul en Liga MX: Se perderá lo que resta del 2025

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, sale en camilla tras lesionarse en el encuentro ante Pumas de la UNAM. FOTO: Cesar Gómez/Getty Images / Jam Media

Kevin Mier, portero figura de Cruz Azul en la Liga MX, sufrió una fractura de tibia durante el partido frente a Pumas UNAM por la jornada 17 del torneo Apertura 2025.

La lesión ocurrió en el minuto 43 del primer tiempo, cuando el guardameta salió a cortar un balón dividido y fue impactado por el panameño Adalberto Carrasquilla, quien llegó con fuerza desmedida. Mier cayó al césped con evidentes signos de dolor y fue retirado en camilla, generando preocupación inmediata en el cuerpo técnico y la afición del equipo ‘cementero’.

¿Cuánto tiempo estará de baja Kevin Mier?

Horas después del encuentro, Cruz Azul confirmó que Mier sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha, lesión que requerirá intervención quirúrgica y un proceso de recuperación estimado entre 4 y 6 meses, dependiendo de la evolución postoperatoria. Esto lo dejaría fuera del resto del torneo Apertura, de la Liguilla y del inicio del Clausura 2026.

¿Qué implica su baja para la Selección Colombia?

La lesión de Mier representa un golpe duro para el técnico Néstor Lorenzo, quien lo tiene en carpeta como uno de los arqueros proyectados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su ausencia en las fechas FIFA de noviembre y marzo obliga a replantear la rotación en el arco, donde nombres como Alexei Rojas, Álvaro Montero y Devis Vásquez podrían tomar protagonismo.

Así fue la lesión que sufrió Kevin Mier con Cruz Azul en la Liga MX:

🚨🏥 Kevin Mier sufrió fractura de tibia por la durísima entrada que recibió anoche en el partido entre Cruz Azul y Pumas por Liga MX 🇲🇽.



Pronta recuperación para él 🙏🏾🙏🏾



pic.twitter.com/7aPx87b5Jq — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 9, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: