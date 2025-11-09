“No hay registro de que Juliana Guerrero hubiese asistido a una clase”: Jennifer Pedraza
La representante Jennifer Pedraza se refirió en W Fin de Semana a la anulación del título universitario de Juliana Guerrero por parte de la Fundación Universitaria San José.
09:43
Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza. Fotos: Suministrada / (Colprensa - Lina Gasca)