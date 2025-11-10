Este es el estado de salud de los menores de edad arrollados por un taxista ebrio en Bogotá

Bogotá

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente informó el estado de salud de los menores de edad que están ingresados en el Hospital Santa Clara desde el pasado sábado 8 de noviembre tras un accidente ocurrido en la localidad de San Cristóbal.

Puede leer: Taxista en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá

Según la información, en la Unidad de Cuidados Intensivos se encuentran dos de los menores heridos en el hecho:

“Una menor de 15 años se encuentra en el proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica, para lo cual se están cumpliendo los protocolos y criterios de este tipo de condición médica”.

y criterios de este tipo de condición médica”. “Un menor de 7 años está recibiendo manejo a través de protocolos para neuroprotección cerebral y estabilización general”.

“Una tercera menor, de 12 años, se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de un trauma crancoencefálico leve y trauma de tejidos blandos. Actualmente, con evolución satisfactoria”.

Le puede interesar: Borracho, exceso de velocidad y en pico placa: así conducía taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá

Así mismo, desde el hospital confirmaron que, “para su atención se ha dispuesto de nuestro equipo médico y tecnológico especializado. Sus familiares están recibiendo acompañamiento psicosocial y orientación permanente”.