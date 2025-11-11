Condenan a 6 años de prisión a cuatro exdirectivos de empresa de maderas que financió a las AUC

Un juez penal especializado de Antioquia condenó a 6 años de prisión a cuatro exdirectivos de la empresa Maderas del Darién, tras ser hallados culpables del delito de concierto para delinquir agravado. Esto por el financiamiento del bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Se trata de Ronal Palacios Romaña, Saúl Buriticá Cifuentes, Jorge Amézquita García y Juan Guillermo Hernández Truten, quienes desde sus cargos directivos entre los años 1997 y 1999, hicieron aportes al grupo armado.

La Fiscalía detalló que los sentenciados “permitieron que la compañía maderera realizara pagos mensuales que oscilaban entre los 20 y 30 millones de pesos a la estructura paramilitar y proporcionaron infraestructura de comunicaciones, como antenas repetidoras, para los componentes armados”.

Precisamente, en el parqueadero Padilla de Medellín (Antioquia), se realizó un operativo el 30 de abril de 1998 y allí se recopilaron evidencias que fueron parte de la investigación que adelantó un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional.

“Allí se encontraron informes contables de las AUC en los que la empresa de maderas aparecía relacionada con aportes a la ‘Finca Guamal’, nombre encriptado para el bloque Elmer Cárdenas”, explicó el ente acusador.

En el fallo de primera instancia se estableció que “el vínculo entre la compañía maderera y el grupo armado ilegal no fue un hecho aislado, sino el resultado de un acuerdo económico y funcional que garantizó la continuidad de las operaciones empresariales con la protección de la estructura paramilitar, con una relación de beneficio recíproco entre el sector privado y el bloque Elmer Cárdenas en Chocó”.