¿Cuándo pagan la prima de diciembre a pensionados de Colpensiones? Esto se sabe sobre la Mesada 13

La prima de Navidad, según Función Pública, es una prestación social que “consiste en el pago que realiza la entidad al servidor, en la primera quincena de diciembre equivalente a un mes del salario y correspondiente al devengado a treinta de noviembre”.

Asimismo, el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo establece que en las épocas de pago de prima de servicios “el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado”.

Por ende, este es un pago que espera la mayoría de trabajadores para pagar sus deudas, tomarse unas vacaciones, darse gustos propios o simplemente ahorrar para un objetivo a largo plazo.

¿Cuándo pagan la prima navideña para los pensionados?

Por medio del Artículo 50 de la Ley 100 de 1993 se determinó que el pago de la mesada 13, o prima de Navidad, se debe realizar en la primera quincena del mes de diciembre.

“Los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes de noviembre, en la primera quincena del mes de diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión”, expresa la normativa.

¿Cuánto es el valor de la mesada 13?

Según el Código Sustantivo del Trabajo, los empleados tienen derecho a recibir 13 salarios al año por parte de su empleador. El último salario se paga en dos contados, uno en junio y otro en diciembre, los cuales son conocidos como ‘primas’.

En el caso de las personas pensionadas pasa lo mismo, sin embargo, este último pago se realiza en un solo contado, en el mes de diciembre.

