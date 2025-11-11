Niño Emberá cayó desde el segundo piso de la UPI La Rioja en Bogotá

Bogotá

La Secretaría de Integración Social informó que el pasado 9 de noviembre de, en la UPI La Rioja, un niño de 5 años de la comunidad Emberá sufrió una caída desde un segundo piso.

Según lo informado, el padre del menor puso resistencia para su atención, por lo que funcionarios del equipo de Ciudad Niñez de Integración Social y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tuvieron que intervenir para activar los protocolos de atención.

Tras recibir atención de primeros auxilios, el niño fue trasladado al Hospital Santa Clara, donde recibe atención médica y permanece bajo observación.

“Integración Social hace seguimiento permanente al caso y brinda acompañamiento psicosocial y familiar, en articulación con el ICBF”, dijo Integración.

Cabe recordar que, la Administración Distrital en diferentes ocasiones ha hecho llamados y solicitudes para que la comunidad Emberá salga de La Rioja, ya que no cuenta con las condiciones adecuadas de habitabilidad, saneamiento, ni seguridad.

Así mismo, se han ofrecido alternativas dignas y seguras para la reubicación, retorno o integración local de las familias indígenas, priorizando la protección y bienestar de niños y adolescentes.