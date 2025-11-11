Operativos al occidente de Risaralda dejan capturas del ELN y de bandas locales

La Policía de Risaralda realizó varios operativos al occidente del departamento, los cuales impactaron a diferentes organizaciones delincuenciales, entre ellas, estructuras del ELN y delincuencia común.

Uno de estos operativos se desarrolló en el sector de Puente La Unión, corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, donde la Policía judicial, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Sipol, llevaban varios días tras la pista de varios hombres que serían parte de la logística de la Red de Apoyo al Terrorismo del frente de guerra “Manuel Hernández El Boche”, estructura armada del ELN.

Los capturados son Tripoldo Mulato Murry, de 34 años, presunto cabecilla del frente “Manuel Hernández El Boche” y Uriel Campo Mulato, de 29, ambos residentes en la comunidad indígena Conondo, del corregimiento de Santa Cecilia y quienes llevaban armas de fuego en su poder.

El reporte de este operativo lo entregó el comandante de la Policía de Risaralda el coronel Jhon Hernando Téllez.

Por otro lado, en Santuario, en medio de la operación ‘Madagascar’ fueron capturadas seis personas, luego de realizar varios allanamientos en el barrio Santa Fe y en el sector de La 40.

Estas personas lideraban la venta de marihuana y bazuco; según el coronel Téllez, la mayoría de los capturados tienen anotaciones por diferentes delitos y fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

En medio de otro operativo, esta vez en el municipio de Marsella, capturaron a ocho personas que estaban afectando la tranquilidad de la localidad con la venta de drogas.

Además, incautaron marihuana y bazuco que estaba lista para su comercialización y encontraron armas utilizadas por estas personas para amedrentar a la comunidad.

Este tipo de operativos van a continuar con la finalidad de afectar a estas organizaciones en sus finanzas y en su logística y así seguir con el objetivo de recuperar la tranquilidad en estos municipios, que este año han estado permeados por estas organizaciones, incrementando delitos como el homicidio.