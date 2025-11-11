“Reconocemos nuestro error”: ELN sobre ataque a gobernador de Arauca

A través de un comunicado el Ejército de Liberación Nacional – ELN, informó que “el pasado 10 de noviembre, durante un ejercicio de registro y control territorial realizado en la vía que comunica los municipios de Fortul y Tame, en el departamento de Arauca, se presentó un desafortunado incidente con el esquema de seguridad en el que se transportaba el gobernador de Arauca”.

Según el grupo guerrillero unidades hicieron el pare correspondiente; sin embargo, al no ser acatada la orden, “procedieron con ligereza y precipitud a disparar contra la camioneta del gobernador.”

En el documento, publicado en sus redes sociales, el grupo reconoció un “error; sabemos que podría haber tenido un desenlace fatal. Lamentamos profundamente el incidente y, a la vez, ofrecemos disculpas por lo sucedido.”

Aseguraron que adelantaran las indagaciones pertinentes para esclarecer lo acontecido.