Siguen medidas de Dian contra filiales de Ecopetrol y exige nuevo pago por $17 mil millones a Reficar

Reficar, filial de Ecopetrol, anunció que fue notificada el pasado lunes 10 de noviembre de un nuevo cobro por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, por más de 17.000 millones de pesos por concepto del pago de IVA a los combustibles, lo que podría derivar en un nuevo proceso de cobros coactivos o embargos.

De acuerdo con lo informado por la estatal petrolera, a través de una resolución, la Dian resolvió dos recursos de reconsideración en los que negó a Ecopetrol y a Reficar las peticiones para no realizar este cobro de IVA a la importación de combustibles producidos en la refinería de Cartagena, que por estar ubicada en zona franca son considerados por la entidad aduanera como productos importados.

Por esto les exigió el pago inmediato por más de 17mil 406 millones de pesos, “la gasolina y el ACPM, al no estar expresamente excluidos por norma sustantiva, están gravadas con IVA”, señala el acto sancionatorio de la Dian.

Reficar filial de Ecopetrol, dijo que tras esta nueva notificación se interpondrá una nueva tutela para evitar un proceso de embargo o cobro coactivo, además de una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, que se suman a otras acciones ya interpuestas por Reficar y la Unión Sindical Obrera, USO, que buscan evitar la parálisis de la compañía por cuenta de estos pagos.