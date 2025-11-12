Frisby España solicita la suspensión del procedimiento de nulidad ante la EUIPO

El objetivo de esta solicitud de suspensión del procedimiento de nulidad es que, según la Frisby España, la EUIPO debería esperar a que se resuelvan los otros cuatro expedientes del proceso antes de pronunciarse sobre la nulidad exigida por su contraparte Frisby Colombia, quienes han reiterado que un intento de registro en el extranjero sin su autorización constituye una apropiación indebida de su identidad comercial que debería ser investigada por prácticas de mala fe.

Sin embargo, el centro de la disputa legal a la que se enfrenta Frisby Colombia radica en la necesidad de demostrar un uso continuado y efectivo de la marca en territorio europeo, por lo cual este nuevo capítulo supone un aumento en la tensión entre las partes, ya que ambas buscan proteger sus derechos antes de que se emita una decisión definitiva en donde los tribunales europeos podrían valorar el riesgo de confusión entre consumidores, considerando que aunque Frisby Colombia no opere directamente en Europa, la notoriedad de su marca podría tener un valor referencial si se demuestra que su reputación trasciende fronteras, o bien, invalidar las medidas cautelares solicitadas por la compañía colombiana.

Lo último permitiría que los planes de expansión en territorio europeo cumplan con el cronograma de aperturas en Madrid, Valencia y Barcelona, planteado por Frisby España.