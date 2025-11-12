Judicializan a siete personas señaladas de presuntamente comercializar estupefacientes en Tierralta

Montería

Siete personas fueron judicializadas en Córdoba por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Se trata de Wilson Javier Martínez Miranda, Jader Luis Chiquillo Pérez, Luis Eduardo Vega Hernández, Carlos Alberto Pérez Rodríguez, Cluber Yesid Mendoza Meza, Jorge Reinaldo Villalba Yánez y Andrés Darío Jiménez Pérez.

“Labores de Policía Judicial desplegadas por la Fiscalía establecieron que los ahora procesados estarían dedicados a la comercializar estupefacientes como marihuana y cocaína al menudeo en varios sectores de Tierralta (Córdoba). Los actos delictivos estarían siendo realizados en puntos fijos del barrio 9 de Agosto y Las Palmas del referido municipio”, reveló la Fiscalía.

“Según la investigación, la red criminal contaba con roles precisos y establecía sectores específicos para cometer los delitos. También se determinó que fijaban turnos a lo largo del día para llevar a cabo las ventas ilícitas. Estas acciones habrían sido cometidas entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025”, agregó.

De acuerdo con lo establecido, las autoridades desplegaron varios operativos que terminaron con la captura de estas personas el pasado 7 de noviembre. Los procedimientos realizados por la Policía, se adelantaron en los barrios Montevídeo, Villa Pineda, Chapinero, Pénjamo y la vereda Carrizola de Tierralta. “Una persona más fue detenida en el barrio La Julia de Montería y otra en un batallón de la marina en San José del Guaviare”, señaló el ente investigador.

Por decisión judicial, Vega Hernández, Martínez Miranda, Pérez Rodríguez, Villalba Yáñez y Jiménez Pérez deberán cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios. “A Chiquillo Pérez le fue impuesta detención domiciliaria y Mendoza Meza podrá afrontar la investigación penal en libertad”, puntualizó la Fiscalía.